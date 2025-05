Turista statunitense infortunata soccorsa a Cefalù

Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione a Cefalù, per recuperare una turista straniera infortunata. La donna, una sessantacinquenne statunitense, era in escursione con il marito sulla Rocca che sovrasta la cittadina normanna quando è scivolata su un sentiero secondario sopra il tempio di Diana procurandosi un importante trauma ad un arto inferiore. Non essendo in grado di proseguire a piedi, il marito ha chiamato il 118 tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Trattandosi di un intervento in ambiente impervio è stato allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che ha attivato una squadra già presente in zona e inviato sul posto altre due squadre da Palermo. La donna è stata raggiunta, immobilizzata, caricata in barella e portata a spalle fino alla strada dove ad attenderla c'era un'ambulanza del 118 che l'ha trasferita all'ospedale Giglio.