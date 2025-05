Pallanuoto, domani primo match ball scudetto a Roma per l'Orizzonte Catania

Primo match ball scudetto, domani pomeriggio per l'Ekipe Orizzonte Catania.

La titolatissima squadra etnea può chiudere il discorso tricolore, battendo in gara due la Sis Roma, già superata in gara uno della finale.

Domani pomeriggio il verdetto, in casa delle capitoline, con la gara trasmessa in diretta da Raisport a partire dalle ore 18.30.

La squadra allenata da Martina Miceli, reduce dal 13-6 sulle giallorosse, è pronta a sfoderare lo stesso spirito, come spiega alla vigilia il presidente dell'Ekipe Orizzonte: "Gara uno - ha detto Tania Di Mario - è andata bene per noi, ma noi l'abbiamo già cancellata.

Siamo consapevoli di doverla affrontare come se la prima partita non ci fosse mai stata. Dovremo avere la voglia di giocare ancora con la stessa ambizione, di dimostrare e confermare quello che abbiamo fatto e costruito in questa stagione e di avere fiducia nel nostro lavoro senza pensare al risultato, facendo vedere a noi stesse e a tutti cosa significa essere l'Ekipe Orizzonte in una finale scudetto. Ho molta fiducia nel mio team, naturalmente non esistono pronostici, sappiamo cosa dovremo fare e che dovremo farlo passo dopo passo".