Auto su pedoni a Liverpool, club 'vicini a persone coinvolte'

"Siamo in contatto diretto con la polizia del Merseyside in merito all'incidente avvenuto in Water Street verso la fine della sfilata con i trofei di questa sera".

E' messaggio del Liverpool sui social dopo che un veicolo ha investito diverse persone nella città inglese durante la celebrazione della vittoria del campionato inglese da parte dei Reds.

"I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questo grave incidente.

Continueremo - aggiunge il club inglese - a offrire il nostro pieno supporto ai servizi di emergenza e alle autorità locali che stanno affrontando l'incidente".