Strada Casuzze-Marina di Ragusa piena di erbacce

“In qualità di consigliera comunale di Ragusa, desidero esprimere un sentito ringraziamento ai consiglieri provinciali Irene Tidona, Alessio Ruffino e Giovanni D’Aquila, esponenti della Democrazia Cristiana, per la tempestiva e concreta risposta a seguito della mia segnalazione sullo stato di degrado con la presenza di spazzatura ed erbacce lungo la strada provinciale che collega Casuzze a Marina di Ragusa”. Lo dice Rossana Caruso la quale chiarisce come “dopo la segnalazione ricevuta ieri da un cittadino, ho verificato che la competenza dell’area è in capo all’ente provinciale. Ho quindi ritenuto doveroso attivarsi e interfacciarsi con i rappresentanti provinciali della Dc, che hanno prontamente contattato gli uffici competenti, ricevendo rassicurazioni circa un intervento di bonifica e scerbatura in tempi brevissimi”. “Quanto accaduto – afferma la consigliera Caruso – è la dimostrazione concreta che, quando il senso delle istituzioni è guidato dalla volontà di collaborare nell’interesse del territorio, si possono ottenere risposte rapide ed efficaci.