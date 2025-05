Pallamano, concluso il Trofeo delle Province Under 13

Con la fase finale del Trofeo delle Province maschile e femminile riservato agli Under 13 svoltosi tra sabato 24 e domenica 25 maggio nel nuovo palazzetto dello sport di Agrigento, con la partecipazione di oltre 200 persone tra atleti ed atlete, tecnici e dirigenti, per il Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria, si conclude così un mese di maggio con una coda di fine aprile molto intensa dedicata alle attività quasi tutte indoor giovanili e che ha visto un coinvolgimento di migliaia di atleti ed atlete. Si è iniziato a fine aprile con l’assegnazione dei titoli Under 18 femminile nella Final Four di Marsala e con il titolo vinto dal Handball Trapani. Dopodiché la Final Four Under 16 maschile a Siracusa e con il titolo assegnato all’Aretusa Siracusa. Sempre a fine aprile a Saponara si è tenuta la prima manifestazione Outdoor con la Coppa Sicilia di Beach Handball vinta nel settore maschile dal Beach Team Messina e nel settore femminile dall’Handball Trapani. A maggio invece si inizia con due importanti manifestazioni promozionali, al Corri Catania nella città dell’elefante e a Marsala con il Trofeo Riccioli riservato a rappresentative provinciali Under 13. Dopodiché a Mascalucia la Final Eight Under 14 maschile che è stata vinta dall’Albatro Siracusa. A Palermo invece la Final Four Under 14 femminile con la vittoria del Cus Palermo. A Enna nei giorni scorsi la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi per le scuole di Secondo Grado vinte rispettivamente nel settore maschile del liceo Marchese di Mascalucia e nel settore Femminile all’Omnicomprensivo Don Bosco Majorana di Troina. Il mese si chiude quindi con la fase finale del Trofeo delle Province.