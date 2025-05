"La scuola adotta il Museo": a Modica iniziativa del Comune e dell'Istituto Raffaele Poidomani

Il Museo Civico di Modica "Franco Libero Belgiorno" si apre agli alunni delle classi I A e III C Secondaria dell'Istituto comprensivo "Raffaele Poidomani" di Modica. L'iniziativa si svolgerà sabato 31, a partire dalle 16. Gli studenti saranno guidati alla scoperta del Museo da Carmen Oliveri, Giannina Polara ed Ernesto Ruta. "Il progetto - come afferma il direttore onorario del Museo, l'archeologo Giovanni Di Stefano - guida i ragazzi in un percorso educativo di valore storico attraverso la grande ricchezza dei beni culturali del territorio".