'Dal Sistina a Broadway', concerto al San Domenico Trapani

Un emozionante percorso musicale, dalle atmosfere Disney ai grandi classici italiani.

Il concerto 'Dal Sistina a Broadway' è quello che sarà proposto domani, alle ore 21 nella sala grande del complesso San Domenico di Trapani, nell'ambito degli eventi extra della 77esima stagione dell'Ente luglio musicale trapanese e che vedrà protagonista il coro di voci bianche e cantori solisti dell'Ente, diretti da Anna Lisa Braschi, con la partecipazione speciale di alcuni studenti del Conservatorio di Musica "Antonio Scontrino" di Trapani.

Sono due i momenti del concerto: il primo ripercorrerà le melodie di Alan Menken scritte per il film colossal 'La bella e la bestia': pellicola del 1991 che incassò 331 milioni di dollari al botteghino di tutto il mondo, a fronte di un budget di 25 milioni di dollari.

Il secondo momento è, invece, dedicato ad 'Aggiungi un posto a tavola', la commedia italiana firmata da Garinei e Giovannini, con le musiche di Armando Trovajoli (Aggiungi un posto a tavola, Notte per non dormire, Una formica è solo una formica, Concerto per prete e campane). L'ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.