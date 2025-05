Acate, una Madonnina dove sorgeva il paese prima del terremoto del 1693

Un’altra Madonnina nel territorio acatese e precisamente dove sorgeva il paese prima del terremoto del 1693. Si trova in contrada Canale, in un sito di notevole interesse archeologico e paesaggistico, accanto alla chiesetta delle Anime Benedette, un tempo luogo di pellegrinaggio. Tra i tanti che si sono spesi per la realizzazione dell’opera, principalmente Rocco Morando, che ha donato la statua, e Giovanni Molè, che si è occupato dell'inferriata circolare, senza dimenticare il gruppo “Amici dell’ambiente”, che ha restituito decoro e valorizzato uno dei siti cari agli abitanti.

“Portare avanti i valori della nostra storia e salvaguardare il nostro territorio è la linea guida lanciata diversi anni fa , questo il nostro obiettivo – spiega il professore Mario Raffo -. La bonifica e il mantenimento di tutto il complesso storico-ambientale, fontana, lavatoio e chiesetta, richiedono un impegno quotidiano socio-culturale e religioso. Grazie alla loro opera e presenza continua ora è possibile fruire di magnifici luoghi, testimonianza del nostro passato”.