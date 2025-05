L’istituto Verga di Comiso alla “Corsa contro la fame”

Una giornata all’insegna della solidarietà, dell’impegno civile e dell’educazione ambientale ha visto protagonisti circa quattrocento alunni della scuola primaria e secondaria dell’istituto comprensivo “Giovanni Verga” di Comiso, che hanno partecipato con entusiasmo alla Corsa contro la Fame, l’iniziativa internazionale promossa dall’associazione umanitaria Azione contro la Fame.

L’evento si è svolto attraverso una camminata ecologica per le vie della città di Comiso, durante la quale studenti, insegnanti e famiglie hanno unito le forze per raccogliere fondi destinati a sostenere i bambini malnutriti della Costa d’Avorio, una delle aree più colpite dall’insicurezza alimentare.

Fondamentale anche il contributo dei bambini della Scuola dell’Infanzia, che – pur non partecipando alla camminata – hanno aderito con entusiasmo alla raccolta fondi, insieme alle loro famiglie, dimostrando quanto anche i più piccoli possano diventare promotori di solidarietà e speranza.

Al termine della giornata, l’istituto ha annunciato con orgoglio di aver raccolto fondi significativi, che saranno interamente devoluti al programma di supporto nutrizionale in Africa occidentale.

“È stato commovente vedere l’entusiasmo e la generosità dei nostri studenti – ha dichiarato la dirigente scolastica, professoressa Maria Cafiso –. La partecipazione a questa iniziativa non solo ha permesso loro di conoscere da vicino realtà molto diverse dalla nostra, ma li ha resi protagonisti attivi di un gesto concreto di solidarietà. La scuola deve formare cittadini consapevoli e pronti a contribuire al bene comune, anche oltre i confini geografici”.

Il prof. Gigi Bellassai, referente dell’iniziativa e vicepreside dell’istituto, ha aggiunto: “Abbiamo creduto fortemente in questo progetto e la risposta della comunità scolastica è stata straordinaria. La camminata è stata un momento di unità, educazione e impegno civico. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”.

Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti i docenti dell’istituto che hanno partecipato attivamente alla realizzazione dell’iniziativa, accompagnando e motivando gli studenti, e alle famiglie, che hanno creduto nel valore di questa esperienza di service learning, sostenendo concretamente l’attività con spirito di collaborazione e solidarietà.

L’organizzazione e il coordinamento della giornata sono stati resi possibili grazie alla collaborazione delle docenti professoressa Elena D’Amato e insegnante Claudia Terranova, che hanno lavorato con grande dedizione per coinvolgere gli alunni e sensibilizzare le famiglie.

L’istituto “Giovanni Verga” si conferma così non solo come luogo di formazione scolastica, ma anche come centro educativo capace di promuovere i valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e del rispetto per l’ambiente.