I carabinieri di Noto, in provincia di Siracusa, hanno arrestato una 47enne in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. La donna, originaria di Civitanova Marche (Mc) ma residente a Noto, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stata condannata a 11 mesi di reclusione per un furto in abitazione e una truffa commessi a Rovigo.