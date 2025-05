Controllo del territorio, Cassibile al setaccio

Per assicurare maggiore presenza delle forze dell’ordine nel territorio della frazione di Cassibile, la Questura di Siracusa ha disposto dedicati servizi di controllo per innalzare la percezione di sicurezza tra gli abitanti della zona.

A tal riguardo, nella giornata di ieri e ancora oggi e domani, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno pattugliato e pattuglieranno il centro di Cassibile e le zone limitrofe effettuando posti di controllo che hanno consentito di identificare 79 persone e di controllare 43 veicoli. 5 sono state le sanzioni amministrative elevate per violazioni al codice della strada.