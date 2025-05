Il voto a Solarino, l'exploit di Benedetta: presiederà la prima adunanza: tutti gli eletti

La campagna elettorale appena conclusa è stata, senza dubbio, tra le più intense e combattute che la comunità di Solarino abbia vissuto negli ultimi anni. Un confronto acceso e spesso appassionato, che ha visto una straordinaria partecipazione democratica da parte dei cittadini, culminando in un risultato sorprendente che apre una nuova fase politica per il paese. L'ex sindaco Giuseppe Germano ha affrontato questo passaggio con grande dignità e senso delle istituzioni, riconoscendo con eleganza l’esito del voto e dichiarando fin da subito la propria disponibilità a collaborare dai banchi della minoranza. Un atteggiamento che merita rispetto e che conferma il suo attaccamento al bene comune, al di là dei ruoli e delle posizioni. Dall’altra parte, il nuovo sindaco, l’onorevole Tiziano Spada, che ha saputo conquistare la fiducia della maggioranza degli elettori. Le sue prime parole da eletto sono state di ringraziamento sincero per l’accoglienza ricevuta e per il riconoscimento che gli è stato accordato. Il suo impegno, ora, sarà quello di rappresentare l’intera comunità, senza distinzioni, nel segno dell’ascolto, della responsabilità e del dialogo. A tutti gli eletti, sia di maggioranza che di opposizione, va l’augurio di buon lavoro. Il confronto può essere anche acceso, ma il rispetto deve restare sempre il fondamento del vivere democratico. Sarà Benedetta Italia, risultata la prima degli eletti con 747 voti, a presiedere la prima seduta del nuovo consiglio comunale, come previsto dalle norme in vigore. Ora è tempo di costruire, insieme, il futuro che i cittadini hanno scelto.

Sa.M.

Consiglio Comunale – Eletti Lista Orizzonti: 1.Benedetta Italia – 747 voti 2.Giuseppe Pelligra – 537 voti 3.Oriana Burgio – 476 voti 4.Angela Lombardo – 396 voti 5.Marco Torcasso – 366 voti 6.Sebastiano Scorpo – 352 voti 7.Giuseppe D’Aquino – 324 voti 8.Terranova Emilio - 318 Lista La Svolta Buona: 1.Giuseppe Germano 2.Francesca Oliva – 599 voti 3.Pietro Mangiafico – 550 voti 4.Salvatrice Cassia – 366 voti