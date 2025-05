Meloni promette misure sull'energia, critica l'Ue sui dazi

La revisione del Pnrr e verifiche sulla formazione del prezzo dell'energia, per individuare eventuali "inaccettabili speculazioni".

Giorgia Meloni risponde con una serie di impegni alle sollecitazioni del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Ma per fronteggiare il caro-bollette la soluzione "non può essere continuare a cercare di tamponare spendendo soldi pubblici", chiarisce la premier, che davanti alla platea degli industriali riuniti a Bologna riserva più di un affondo su Bruxelles.