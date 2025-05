Papa Leone riceve il Napoli campione d'Italia

L'incontro tra Papa Leone XIV e il Napoli era in programma per le 11.15 nella Sala Clementina, ma l'udienza privata con il Santo Padre è poi avvenuta con qualche minuto di ritardo e si è prolungata più del previsto. Al punto che la società azzurra è stata costretta a rinunciare al treno prenotato delle 12.30 che avrebbe riportato la squadra a Napoli. Papa Leone XIV ha aggiunto al saluto ai neocampioni d'Italia alcune parole a braccio: "Complimenti anche da una signora che in questi giorni sta facendo da mangiare per me, e che è di Napoli e dice: 'Tanti auguri!'. Vorrebbe essere anche qui, lei, la signora Rosa, molto tifosa!". Il Napoli era arrivato in Vaticano con due pullman bianchi, che hanno fatto ingresso dalla Porta del Perugino dopo che la squadra era arrivata a Roma con un treno alle 10.00.