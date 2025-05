Vittoria, a Scoglitti conclusi in anticipo i lavori a Baia Dorica

Sono stati ultimati con largo anticipo (avrebbero dovuto essere completati a fine giugno) i lavori per la mitigazione del rischio frana nel tratto di Baia Dorica, a Scoglitti, compreso tra via Parigi e via Madrid. E’ l’esito del sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che segue passo dopo passo l’evolversi delle opere portate avanti grazie alla guida e alla supervisione del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. “L’intervento per l’ammontare di 700mila euro con i fondi della Protezione civile – sottolinea Nicastro – è stato effettuato su un costone che aveva bisogno di essere risanato e dove il rischio frana era molto elevato. Siamo riusciti a mettere in sicurezza non solo la viabilità ma anche le case contigue, ridando decoro all’intero sito".