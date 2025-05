Comunali: campo largo al ballottaggio a Lamezia Terme

E' Lamezia terme l'unico comune tra i quattro con popolazione sopra i 15mila abitanti chiamati alle urne in Calabria, che dovrà ricorrere al ballottaggio in programma l'8 ed il 9 giugno prossimi per l'elezione del sindaco.

Negli altri tre comuni - Rende, Cassano allo Ionio e Isola Capo Rizzuto - infatti, la conclusione dello scrutinio, avvenuta in mattinata, ha confermato l'orientamento già emerso nella serata di ieri con l'elezione dei sindaci al primo primo turno.

A sfidarsi al ballottaggio a Lamezia saranno il candidato di centrodestra Mario Murone (sostenuto da sei liste, Lamezia domani, Noi moderati, Calabria azzurra, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) e Doris Lo Moro, espressione del campo largo, sostenuta da cinque liste, Pd, Movimento 5 stelle, Azione, Per vivere bene ed Era Ora.

Murone ha ottenuto il 44,5%, contro il 31,77% di Lo Moro. Il terzo candidato, espressione di liste civiche di area centrodestra, Gianpaolo Bevilacqua, ha avuto il 24,19% dei consensi e potrebbe risultare decisivo al ballottaggio.

Murone ha ottenuto quasi l'8% in meno delle sue liste, che hanno raggiunto il 52,25%. Ciò vuol dire che se coloro che hanno votato per lo schieramento avessero votato anche il candidato sindaco, Murone sarebbe stato eletto al primo turno.

Tra i partiti è il Pd che raccoglie più consensi con il 13,87%, seguito dalla lista "Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo" con il 12,14%, seguono Fdi con il 10,87%, Noi Moderati con il 10,47% e Fi con il 9,02%.

A Rende il risultato non è mai stato in discussione, con Sandro Principe in testa sin dall'inizio dello spoglio con circa il 60% dei consensi. Un dato confermato a fine scrutinio.

L'esponente socialista ottiene il 58,54% contro il 19,48% del candidato di centrodestra Marco Saverio Ghionna, il 14,63% del candidato del Pd Giovanni Bilotti e il 5,56% della pentastellata Rossella Gallo.

A Cassano allo Ionio vince Gianpaolo Iacobini (52,45%), del centrodestra, che batte l'assessora uscente Carmen Gaudiano che raggiunge il 38,23%.

A Isola Capo Rizzuto, infine, viene confermata la sindaca uscente Maria Grazia Vittimberga, espressione di liste civiche, con il 51,14% che si impone sul candidato di centrodestra Maurizio Piscitelli (39,48%) e su quello del Pd Andrea Filici (9,38%).