Movida violenta a Catania, due 26enni fermati: accusati di rapina

Scatta il fermo di indiziato di delitto, a Catania, a carico di due 26enni, per rapina aggravata dall'uso delle armi, lesioni personali e tentata rapina. La misura e' stata eseguita dai poliziotti della IV Sezione Investigativa Contrasto al Crimine diffuso, a seguito di una violenta rapina in strada, commessa la notte del 19 maggio nel centro della movida catanese. Secondo le prime ricostruzioni, due giovani - di ritorno a casa dopo una serata trascorsa nei locali del centro storico - sono stati avvicinati dai fermati che gli hanno sbarrato la strada, chiedendo loro di consegnare tutto quello che avevano. In un primo momento, hanno bloccato una delle vittime alla quale - dopo avergli rovistato le tasche e avere constatato che non disponeva di nulla - gli hanno intimato, sotto la minaccia di una spranga in ferro, di allontanarsi. Subito dopo si sono avventati sull'altro giovane, sottraendogli un telefono cellulare (un Iphone 12), nonche' il portafoglio con all'interno una banconota da 20 euro ed effetti personali. Nelle concitate fasi, la vittima ha riportato una ferita lacero contusa alla coscia destra, giudicata guaribile in 10 giorni, causata da un'arma da taglio. Immediate le indagini condotte dai Falchi della Squadra mobile - basate sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza - che, nel giro di alcune ore, hanno consentito di intercettare uno dei due nei pressi della rapina con ancora gli stessi indumenti. Il complice, invece, e' stato rintracciato subito dopo presso la sua abitazione, dove era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. I due sono stati condotti nel carcere di Catania - Piazza Lanza, misura confermata dal gip.