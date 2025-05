Evade dai domiclliari e rapina un anziano. arrestato a Serradifalco

Evade dai domiciliari e rapina un anziano. Protagonista un 22enne arrestato a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, dai carabinieri che lo hanno condotto in carcere. Il giovane, incurante delle restrizioni a cui era sottoposto, si sarebbe intrufolato nell'abitazione di un 76enne, suo vicino di casa, sorprendendolo nel sonno. Dopo avergli coperto gli occhi con una mano e con un lenzuolo per non essere riconosciuto, gli avrebbe sfilato da un dito un anello d'oro, per poi impossessarsi del portafogli, due telefoni cellulari, un computer portatile e altri oggetti, fuggendo subito dopo. Privato dei telefoni, l'anziano si è affacciata al balcone per chiedere aiuto. Le indagini, immediatamente scattate, hanno consentito di risalire al giovane, nella cui abitazione sono stati trovati i documenti del 76enne e uno dei telefoni rubati. Durante l'intervento, il 22enne ha opposto resistenza. Per lui sono così scattate le manette ed è stato condotto in carcere. L'arresto è stato convalidato dal gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.