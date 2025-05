Sala operativa ella Questura di Siracusa intitolata a Luca Scatà

Nella mattinata di venerdì 30 maggio si svolgerà in Questura la cerimonia di intitolazione della Sala Operativa della Questura di Siracusa all’Assistente della Polizia di Stato Luca Scatà, deceduto il 25 luglio 2024, a soli 37 anni, dopo una grave malattia. Luca prestava servizio alle Volanti ed è stato insignito della medaglia d’oro al valore civile il 23 dicembre del 2016, per aver neutralizzato a Sesto San Giovanni (MI), dopo un conflitto a fuoco, il terrorista Anis Amri, in fuga in Italia dopo aver perpetrato una strage al mercatino di Berlino, in cui morirono 12 persone. Alla cerimonia saranno presente la Signora Miriana, moglie di Luca, la madre Giuseppina e la sorella Federica. La memoria di Luca rimarrà per sempre impressa nei cuori di tutti i colleghi che varcando quotidianamente la soglia della sala operativa, cuore pulsante di tutto il controllo del territorio della provincia, leggeranno la targa a lui intitolata a memoria del suo gesto eroico e del sacrificio che ogni poliziotto compie quotidianamente a servizio della collettività.