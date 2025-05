Giampiero Reale: "Protagonista della lotta al racket"

"Con un brillante e ricco curriculum di imprenditore, presidente di Confindustria Siracusa, presidente di Confindustria Sicilia, vice presidente di Confindustria nazionale. E poi Presidente della Camera di Commercio di Siracusa, fino ad approdare ad Unioncamere nazionale, ti abbiamo visto ideatore e protagonista della lotta al "racket del pizzo" che ti portò addirittura alla necessità di avere la scorta; ma nello stesso tempo sei stato creatore dicultura e bellezza, ideatore geniale dell'"Ortigia festival",che fece parlare di sé in Italia e in Europa e che vide i grandi nomi del teatro internazionale qui a Siracusa, in ben sei edizioni". Lo dice Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa commentando la morte di Ivan Lo Bello."Il ricordo che tutti i siracusani della nostra generazione, e non solo loro, hanno di te è ancora ben vivo e rimarrà impresso per sempre - aggiunge - Credevi nella forza dell'intelligenza, del sapere e della cultura. Lasci alla tua famiglia e ai tanti amici che negli anni hai avuto e coltivato, la consapevolezza di essere stato un testimone importante di una generazione che ha creduto nella bellezza".