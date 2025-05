Il sindaco di Siracusa: Lo Bello? Uomo di rara intelligenza

"Se n'è andato un uomo di rara intelligenza e dotato di una non comune capacità di leggere la realtà e offrire soluzioni sempre volte alla crescita civile ed economica di Siracusa e della Sicilia". Così il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, commenta la scomparsa dell'imprenditore Ivan Lo Bello ex vicepresidente nazionale degli industriali. "Le sue idee - prosegue il sindaco Italia - messe in pratica a partire dagli anni '90, e dunque in una fase particolarmente complessa della nostra storia, lo hanno portato a ricoprire prestigiosi incarichi di livello nazionale. Sarà ricordato per la sua battaglia, da presidente provinciale e regionale e vicepresidente nazionale di Confindustria, contro gli inquinamenti mafiosi dell'economia. Ma, da uomo colto, è stato anche tra i primi a capire che il futuro di Siracusa non poteva essere solo incentrato sull'industria ma dovevano essere sfruttate le enormi potenzialità offerte dal patrimonio storico-culturale. Il Mastesplan di Ortigia e l'Ortigia Festival, all'inizio degli anni Duemila, furono il prodotto della sua azione".