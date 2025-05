Controlli del territorio a Siracusa: espulso un marocchino a Cassibile

Continuano i servizi a Cassibile per assicurare maggiore presenza delle forze dell’ordine nel territorio della frazione ed innalzare la percezione di sicurezza tra gli abitanti della zona. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno pattugliato il centro di Cassibile e le zone limitrofe effettuando posti di controllo che hanno consentito di identificare 40 persone e di controllare 30 veicoli. Inoltre, è stato individuato un cittadino di origine marocchina di 26 anni il quale, sotto l’effetto dell’alcol, arrecava disturbo ai passanti. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, e conosciuto sia ai residenti perché solito girare ubriaco per il centro, che alle forze di polizia per svariati reati tra i quali furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, già destinatario di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Siracusa, è stato trattenuto con provvedimento del Questore presso un CPR siciliano per il successivo rimpatrio.