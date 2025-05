Aeroporto di Comiso. Il sindaco di Acate torna alla carica, Di Pasquale (PD) critico

Il Sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, ha inviato una nota a tutti gli attori istituzionali coinvolti nella gestione e nel futuro dell’Aeroporto di Comiso, esprimendo la propria posizione in merito allo stato di abbandono in cui versa lo scalo e sollecitando un’azione immediata e coordinata per il suo rilancio.

Fidone ribadisce la strategicità dell’aeroporto per tutto il Sud Est della Sicilia e chiede investimenti concreti, una nuova governance partecipata, l’attivazione di nuove rotte e un piano industriale serio. Il Sindaco sottolinea la necessità di un’azione corale da parte delle istituzioni locali, regionali e nazionali, invitando anche il Comune di Comiso – socio della società di gestione SAC – a chiarire la propria posizione ufficiale sulle scelte sinora adottate. Il Sindaco informa, inoltre, che non potrà prendere parte all’incontro previsto per venerdì 30 maggio, di cui ha avuto notizia solo informalmente e per il quale, a 48 ore dall’appuntamento, non risulta pervenuta alcuna convocazione ufficiale. Impegni personali e familiari gli impediranno di essere presente prima del 4 giugno, ma ritiene doveroso ribadire la sua posizione in modo trasparente e determinato, offrendo comunque piena disponibilità al confronto istituzionale nei giorni successivi.

“L’aeroporto di Comiso è un’infrastruttura indispensabile per il futuro della nostra terra, un’opportunità irripetibile per il rilancio economico, sociale e culturale dell’intero Sud Est siciliano. Non possiamo più permettere che venga sacrificato. È il momento di unirci, senza divisioni né tatticismi, per difendere con tenacia e senso di responsabilità un patrimonio che appartiene a tutti noi. E, all’uopo, ho formulato anche alcune proposte tecniche, partendo dal dissenso formale da manifestare in seno all’assemblea dei soci di Sac, sino alle audizioni all’Ars. Per vincere questa battaglia, la politica, le istituzioni e la società civile devono camminare insieme. Non vedo altre alternative”, conclude Fidone.

"Sull'aeroporto di Comiso assistiamo al paradosso di sindaci del centrodestra che sostengono i governi regionali della loro area politica e che poi, un bel giorno, si alzano e si stracciano le vesti per la quasi chiusura dello scalo. Da anni, come Pd e come opposizione all'Ars, denunciamo l'assenza di una politica di rilancio da parte dei governi regionali di centrodestra in merito all'aeroporto di Comiso, ed è imbarazzante che qualche sindaco ora si svegli e protesti per la situazione attuale dello scalo". Lo dice il deputato ragusano del PArtito democratico all'Ars, Nello Dipasquale.

"Da tempo denunciamo le disparità di trattamento tra Trapani e Comiso, evidenziando che l'aeroporto ragusano rischia di morire perché destinatario di poche e tardive risorse - evidenzia Dipasquale -. I fondi impegnati quest'anno sono infatti tardivi e non riusciranno a salvare la stagione 2025. La verità è che i governi regionali che si sono succeduti negli ultimi otto anni hanno puntato solo su Trapani, dimenticando Comiso. Questo è accaduto nel silenzio di quegli stessi sindaci di centrodestra che adesso lanciano allarmi tardivi e poco credibili gridando allo scandalo. Una situazione figlia anche della totale assenza di una strategia complessiva da parte dei governi Musumeci e Schifani sugli aeroporti minori - evidenzia il deputato Pd -, realtà che invece dovrebbero essere strategiche in una regione con il problema dell'insularità e della sostanziale impraticabilità del sistema viario".