Scicli, la famiglia Epifani dona alla Camera del Lavoro quadri di Piero Guccione e Sonia Alvarez

Venerdì 30, alle 18:30, nella sede della Camera del Lavoro di Scicli, in via San Filippo 15, si terrà la cerimonia di inaugurazione di un’importante donazione artistica: una collezione di opere firmate da due protagonisti assoluti dell’arte italiana del Novecento, Piero Guccione e Sonia Alvarez, generosamente offerte dalla famiglia Epifani. L’iniziativa rinnova e arricchisce la prima donazione ricevuta nel giugno 2023, a testimonianza del forte legame di amicizia che univa i due artisti al compianto Guglielmo Epifani, figura eminente del sindacalismo italiano e uomo di profonda sensibilità umana e culturale, e a sua moglie Giusi De Luca (nella foto). Le opere entreranno a far parte del patrimonio permanente della Camera del Lavoro di Scicli.