Pozzallo, appaltati i lavori per il nuovo impianto antincendio del porto

L'impianto antincendio e la rete di adduzione idrica del porto di Pozzallo saranno oggetto di un’importante manutenzione e messa a norma per renderli pienamente in regola ed efficace. È stata aggiudicata la gara dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (Adsp) per un importo complessivo di circa 2 milioni e 100mila euro finalizzata all’ammodernamento sia dell’impianto antincendio, sia della rete di adduzione idrica, che allo stato di fatto presentano diversi problemi sui collettori principali e in alcune diramazioni con relativa perdita di acqua. I lavori, oltre alla riqualificazione dell’esistente, prevedono anche la realizzazione di nuove linee e organi di manovra per le parti di porto ad oggi non ancora coperte dall’impianto e dalla fornitura idrica, inclusi gli impianti di pressurizzazione e sollevamento. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l. I lavori avranno inizio entro la fine del mese di giugno e avranno una durata di dieci mesi.