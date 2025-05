Modica, alla Domus celebrati i 50 anni del periodico "Dialogo" fondato da Piero Vernuccio

Alla Domus Sancti Petri di Modica una serata in onore del giornale "Dialogo" che ha festeggiato i 50 anni di pubblicazioni. Al tavolo dei relatori il direttore del mensile Paolo Oddo, insieme al Presidente dell’Associazione Culturale Dialogo, Giovanni Savarino, al Direttore del Domani Ibleo, Gianni Contino e al giornalista Angelo Di Natale. Nei loro ricordi soprattutto la figura di Piero Vernuccio, il fondatore di Dialogo, di cui è stato ricordato il coraggio nel fare un giornale indipendente in un momento storico e in un contesto sociale non facile per chi voleva stravolgere i canoni del politicamente corretto. Nel corso della serata è stato messo in evidenza lil primato dell'attività editoriale nel territorio di Modica, primato verificato e verificabile dalla ricchezza di giornali locali, senza dimenticare anche il primato delle trasmissioni delle radio private, fin dal 1976. Dialogo è stato non solo testimone del fenomeno radiotelevisivo locale, ma anche grande e convinto sostenitore. Tra gli interventi della serata, anche quelli di Piergiorgio Barone e Domenico Pisana, anche loro collaboratori del mensile, che hanno voluto condividere con i presenti alcuni ricordi di quegli anni.

La prematura scomparsa di Piero Vernuccio, nel marzo del 2020, non ha interrotto il legame di Dialogo con il territorio, grazie al passaggio di testimone nella direzione del periodico, affidata a Paolo Oddo. Ed è importante che Dialogo continui perchè il giornale è stato sempre considerato da Piero come un figlio, così come è stato confermato anche dalla moglie e dai figli, Emanuele ed Elena.