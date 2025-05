Pippo Gennuso: Ivan scompare un illuminato e coraggioso"

"Esprimo profondo cordoglio alla moglie ed alla famiglia Lo Bello per la scomparsa di Ivan. E' stato un imprenditore illuminato, coraggioso ed anche un amico. Lo si deve a lui il codice etico di Confindutria. Aveva capito che il racket si può sconfiggere soltanto denunciando le richieste di pizzo. Ivan se n'è andato troppo giovane per un male incurabile. Aveva le carte in regola per portare luce ed innovazione alle imprese siciliane". Così l'onorevole Pippo Gennuso, responsabile del Dipartumento Agricoltura di Forza Italia Siracusa.