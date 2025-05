Barcone con 180 migranti si ribalta alle Canarie: 7 morti, 2 sono bambini

Un barcone con a bordo oltre 180 migranti, fra i quali numerose donne e bambini, si è ribaltato intorno alle 9:30 nel porto di La Restinga dell'isola di El Hierro, alle Canarie, mentre veniva rimorchiato da una motovedetta del Salvataggio Marittimo e si avvicinava al molo per far sbarcare i migranti, informano fonti del Salvataggio Marittimo e della Croce Rossa. Le vittime sono sette, quattro donne e tre minorenni, compresi due bambini di 2 e 5 anni. Una donna e un uomo sono in gravi condizioni. I servizi di emergenza e sanitari hanno inoltre soccorso un bimbo di tre anni e una bambina di 5 anni con grave sindrome di annegamento, che sono stati trasferiti su un elicottero all'Ospedale Universitario Nuestra Senora de Candelaria, a Santa Cruz di Tenerife. Altri quattro bambini e adolescenti con dispnea e difficoltà respiratorie per essere stati sul punto di annegare sono stati ricoverati all'Ospedale insulare Nuestra Senora de los Reyes. . Le drammatiche immagini del naufragio, in cui si vede la disperazione dei migranti finiti in mare, mentre cercano di emergere dallo scafo capovolto ed aggrapparsi ai salvagenti, lanciati dalla motovedetta del Salvataggio attraccata al molo, sono state diffuse in diretta dalla tv pubblica Tve. Secondo una prima ricostruzione, mentre venivano fatti sbarcare i bambini e i minori a bordo, gli occupanti del barcone, che trasportava 180 persone, si sono sbilanciato su un lato dell'imbarcazione, facendola ribaltare. Decine sono finiti in mare sotto l'imbarcazione. Il centro di emergenze ha attivato un elicottero medicalizzato in appoggio ai servizi di emergenza e al personale che sta soccorrendo i migranti. "Erano arrivati in uno stato importante di esaurimento fisico, con una stanchezza tremenda dopo una traversata molto lunga e dura", per cui per l'ansia di sbarcare "si sono alzati tutti insieme, sbilanciando l'imbarcazione nel momento più delicato", quando i soccorsi stavano soccorrendo per primi i bambini e i minori, ha spiegato il prefetto Anselmo Pastana. Pastana ha deplorato l'ennesima "tragedia" delle migrazioni nell'arcipelago. E ha ipotizzato che i miganti siano "affondati più rapidamente perché non avevano neanche la capacità di movimento "una volta rimasti incastrati sotto lo scafo ribaltato. Davanti alla tragedia, fra le più gravi che si ricordino nell'arcipelago iberico, il premier Pedro Sanchez ha affermato che "il dramma vissuto a El Hierro dovrebbe commuoverci tutti". "Vite perdute nel tentativo disperato di trovare un futuro migliore. Dobbiamo essere all'altezza. E' una questione di umanità", ha sottolineato. "Tutta la mia solidarietà e affetto alle vittime e alle loro famiglie e tutto il mio appoggio a quanti lavorano per mitigare il loro dolore". "Siamo vedendo il volto più duro dell'emigrazione, che colpisce bambini e bambine. Purtroppo il barcone si è ribaltato quando avevano già raggiunto il loro sogno. E' il dramma che denunciamo continuamente, per cui chiediamo un'azione determinante dell'Unione Europea" per fermare le stragi di migranti in mare. Lo ha detto il governatore delle Canarie, Fernando Clavijo. "Bisogna stare qui, vedere come i servizi di emergenza si portano via una bambina intubata su un'ambulanza per capire la dimensione reale dell'autentico dramma che si vive sulle coste delle Canarie", ha aggiunto il governatore. "L'impotenza è grande", ha ammesso Clavijo nell'incoraggiare il personale del "Salvataggio marittimo, la polizia, la guardia civile, i volontari, la Croce Rossa impegnati nei soccorsi a queste povere persone che fuggono dalla morte e alla povertà". Il governatore ha segnalato che sull'imbarcazione ribaltata "c'era gente nella parte bassa che non è potuta uscire" quando il barcone è affondato, per cui il numero dei dispersi è ancora incerto.