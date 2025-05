Palermo, assessore Albano rinuncia a consulenza medico Messina Denaro

L'assessore regionale Nuccia Albano fa sapere di avere rinunciato all'incarico di consulente medico-legale di Alfonso Tumbarello, il dottore di Campobello di Mazara che secondo la Procura di Palermo avrebbe avuto in cura Matteo Messina Denaro durante la latitanza e sotto processo con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico.

Nuccia Albano spiega: "Negli anni in cui ho lavorato presso l'istituto di medina legale al Policlinico di Palermo ho conosciuto il dottore Tumbarello, in qualità di specializzando in medicina legale; dopo la sua specializzazione l'ho incontrato negli anni solo 3-4 volte in occasione di convegni".