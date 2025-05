Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta "Brancaccio" di Francesco Faraci

Ancora un appuntamento letterario alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo. Giovedì 29, alle 18, si presenta il libro dello scrittore e fotografo Francesco Faraci "Brancaccio, le viscere di Palermo". A dialogare con l'autore, il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo. Il libro, edito da Zolfo Editore, racconta un intenso spaccato di vita quotidiana a base di degrado e povertà, speranza e voglia di riscatto e lo fa attraverso un incisivo connubio di parole e fotografie in bianco e nero che tracciano la storia di S., il protagonista. S. è un uomo nato e cresciuto nelle viscere del quartiere, che non fa che entrare e uscire dal carcere fin quando Don Pino Puglisi non gli prospetta l’alternativa di un’esistenza lontana dalla criminalità organizzata. Il 15 settembre del 1993, il brutale assassinio del parroco...