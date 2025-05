Risanamento al rione Taormina, consegnate nuove case a Messina

Concluse le attività per l'assegnazione, a Messina, ArisMe sta inviando ai 32 nuclei familiari di via Ennio Quinto nel rione Taormina le convocazioni per la consegna delle chiavi dei nuovi alloggi. Le famiglie assegnatarie sono state convocate nei giorni di mercoledì 4 e giovedì 5 giugno a Palazzo Zanca, sede del Comune, e la consegna delle chiavi degli appartamenti avverrà alla presenza del sub commissario al risanamento Santi Trovato e del sindaco di Messina Federico Basile.

"Abbiamo raggiunto un importante risultato per il quale ringrazio il presidente di ArisMe Fabrizio Gemelli e tutto il personale dell'Agenzia per il risanamento che si sono impegnati quotidianamente senza risparmiarsi - dichiara il sub commissario al risanamento Santi Trovato - E' stato fatto un grande lavoro sinergico insieme ai professionisti ed ai tecnici della struttura commissariale ed al sindaco di Messina Federico Basile ed è di buon auspicio per continuare il percorso di risanamento della città guardando al bene comune ed alle famiglie che vivono ancora in condizioni di disagio abitativo".