Educazione e formazione: ne parlerà il filosofo Umberto Galimberti al Teatro Tenda di Ragusa il 6 giugno

La crisi del mondo giovanile contemporaneo si fonda sull’ offuscamento di due valori fondanti le società di ogni tempo: l’educazione e la formazione.

Questo è un tema oggi molto ricorrente e che pone notevoli interrogativi alle famiglie, ai docenti di ogni ordine e grado nel loro lavoro quotidiano e ovviamente ai giovani.

“Educazione e formazione dei giovani” – il ruolo della famiglia e della scuola - ,di questo parlerà il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, venerdì 6 giugno alle ore 21.00 al teatro tenda di Ragusa (biglietti acquistabili su Ciaotickets o alla libreria Flaccavento) in un evento promosso dalla storica Libreria Flaccavento nell’ambito della programmazione annuale degli appuntamenti culturali.

Umberto Galimberti affronterà il tema, come è suo solito, in modo appassionato e provocatorio, arricchendolo con parole e riflessioni profonde, che ci invitano a esaminare attentamente le sfide che dobbiamo affrontare nell’ambito dell’istruzione e della cultura.

Il filosofo pone come fondamentale l’impegno dei professori che sanno offrire motivazioni agli studenti e li esorta a scoprire la propria passione.

L’evento, molto atteso, si avvale di sponsor pubblici e privati. Daranno un saluto e la loro testimonianza, prima dell’inizio della lectio magistralis di Galimberti, gli assessori comunali alla pubblica istruzione Catia Pasta e l’assessore ai servizi sociali Elvira Adamo.

La Libreria Flaccavento è la più' antica libreria di Ragusa nasce nel 1947 ed è l'unica indipendente in città. Gestita da Maria Bracchitta e Daniela La Licata è un presidio culturale importante sensibile anche a tematiche sociali (da un anno circa è diventato punto Rifugi, unico a Ragusa che fa rete con diverse librerie sul territorio nazionale per accogliere donne vittime di violenza)