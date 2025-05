Rapinarono 110mila euro a portavalori a Palermo: due arresti

Sono stati arrestati un 34enne e un 31enne per la rapina a una guarda giurata avvenuta a Palermo il 29 giugno del 2023. I due, che hanno precedenti di polizia, sono ritenuti responsabili, in concorso fra loro, di rapina pluriaggravata, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi da sparo. Il colpo, che frutto' ai rapinatori circa 110.000 euro, fu messo a segno durante il servizio di trasporto plichi dalla sede di una societa' all'ufficio postale di via Alcide de Gasperi. Un commando armato, riusci' a bloccare in prossimita' dell'autostrada Trapani-Palermo, la marcia dell'autovettura condotta dalla guardia giurata mettendogli da ostacolo un altro veicolo, poi usata per fuggire e risultata rubata. Alla guardia furono sottratte anche l'arma in dotazione individuale e la parte anteriore del giubbotto antiproiettile. Ai due gli investigatori sono arrivati attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che attraverso analisi delle immagini registrate da numerosi impianti di videosorveglianza collocati sulle vie di arrivo e di fuga dei malviventi e sul luogo stesso della rapina.