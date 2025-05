Padre e figlio sorpresi con un chilo di hashish: arrestati a Castelvetrano

I carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato un 64enne e il figlio 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione dell'abitazione e di un magazzino, i cui accessi sono risultati ben controllati e muniti di modernissimi sistemi di videosorveglianza, i militari, con l'ausilio dei cani antidroga del nucleo Cinofili di Palermo, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre un chilo di hashish, più di 10 grammi di crack, materiale per il confezionamento per il confezionamento dello stupefacente. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e di dimora nel Comune di Castelvetrano.