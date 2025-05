Acate. Lutto nel mondo della cultura: è morto Antonio Cammarana, aveva 77 anni

Un protagonista della vita culturale di Acate per oltre mezzo secolo e un fine intellettuale. E’ stato questo il professore Antonio Cammarana, che si è spento oggi a 77 anni, mentre attendeva di presentare a Comiso il suo ultimo lavoro dedicato allo scrittore Gesualdo Bufalino, che fu suo insegnante all’istituto magistrale di Vittoria.

Saggista, poeta, conferenziere, sin dagli esordi filosofici, alla prese con l’opera di Giovanni Gentile ed Armando Plebe, ha continuato a scrivere riordinando le memorie infantili e adolescenziali attinte al quartiere natale, ma si è dedicato anche all’approfondimento del periodo fascista ad Acate e agli avvenimenti della seconda guerra mondiale.

Cammarana, personalità sensibile e modesta, possedeva tutte le caratteristiche peculiari del concetto di cultura: in primis l’apertura alla verità come attitudine ed esercizio critico e la libertà come autonomia di giudizio ed onestà intellettuale.

I funerali saranno celebrati domani, venerdì, alle 15, nella chiesa Madre di Acate, da don Fabio Stracquadaini.