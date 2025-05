Incidente sul lavoro sull'A2: mortooperazio di Lamezia Terme

Un operaio di 55 anni, Salvatore Cugnetto, di Lamezia Terme, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto, per cause in corso di accertamento, in un cantiere aperto sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel cosentino.

Secondo quanto riferisce la Fillea Cgil, la vittima era impegnato in attività di idrodemolizione in un cantiere lungo un tratto chiuso dell'arteria autostradale.

Le prime notizie indicano, come aggiunge il sindacato, che una lancia si è liberata durante le operazioni colpendolo in pieno torace.