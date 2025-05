Landini vede il vescovo di Cosenza: "'credo nell'impegno di andare votare"

"Credo nell'impegno di andare a votare, perché è un impegno che caratterizza il nostro essere cittadini e poi per andare a votare possibilmente sì, perché questi referendum sono a favore del lavoro, dei lavoratori e del futuro delle nostre generazioni". Lo ha detto mons. Francesco Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, che oggi ha partecipato ad un incontro pubblico sui referendum dell'8 e 9 giugno organizzato nella parrocchia della chiesa di Sant'Aniello a Cosenza ed al quale ha partecipato il leader della Cgil Maurizio Landini.

"Il lavoro - ha aggiunto il vescovo - garantisce l'identità delle persone. Così come essere cittadini e parte di una comunità. L'8 e il 9 giugno abbiamo la possibilità di andare a votare ed esprimerci, invece di lamentarci se le cose vanno male".

"Frequentavo la parrocchia e la sezione quando ero giovane - ha detto Landini - la parrocchia per volontà di mia madre e la sezione con mio padre che era un comunista, ed è da tempo che non entravo in una parrocchia, ma sono felice di essere qui perché credo che in questo momento storico c'è paura di dialogo e confronto. Invece il confronto serve perché in questo momento storico si punta ad aumentare la paura delle differenze. Oggi sono messi in discussione due valori fondamentali racchiusi nell'articolo 1 della Costituzione, democrazia e lavoro. Dunque, c'è bisogno di andare a votare per ripristinare diritti fondamentali per le generazioni future".