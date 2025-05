Solarino, Spada: 'Sarò il sindaco di tutti'. La gaffe di Carta, sbaglia pure il Santo del paese

Il 26 maggio si sono concluse le elezioni a Solarino. Una competizione accesa, a tratti epica, con alleanze che sembravano uscite più da un romanzo di fantapolitica che da una normale campagna elettorale. Il "nemico comune" era Germano, sostenuto da tanti cittadini, ma osteggiato da un'inedita coalizione che ha unito pezzi di potere vecchio e nuovo, regionali e locali, con dentro pure l’ex MPA, oggi “Grande Sicilia” (una definizione che forse andrebbe verificata al microscopio). E fin qui, tutto normale. In politica – si sa – le alleanze si fanno per vincere. Ma è nel comizio di ringraziamento del 29 maggio che la nuova maggioranza ha deciso di regalarci il vero spettacolo. Il sindaco neoeletto, Tiziano Spada, da manuale, ha dichiarato di voler essere "il sindaco di tutti" (applausi). Un messaggio distensivo, istituzionale, com'è giusto che sia. Ma non tutti sembravano aver letto lo stesso copione. È bastato il microfono in mano al sostenitore dell’ex MPA perché l'atmosfera cambiasse. Addio toni da festa unitaria, largo alla resa dei conti. L'onorevole Peppe Carta si è tolto sassolini dalle scarpe (al punto da dover cambiare calzature, probabilmente), ha continuato l’invettiva contro Germano – che teoricamente era il candidato sconfitto, non l’ospite d’onore – e ha chiuso il suo intervento invocando il santo del suo paese (San Sebastiano), non quello di Solarino. E qui, diciamolo, più che un comizio di ringraziamento sembrava una puntata inedita di Don Matteo – la vendetta del voto disgiunto. Chi si aspettava un discorso costruttivo, proiettato al futuro, si è trovato davanti un’autocelebrazione dal retrogusto feudale, dove l’importante non è governare bene, ma dimostrare chi comanda. E per chi si ostina ancora a vedere nella politica un valore – una visione, un progetto, una comunità – l’episodio ha lasciato l’amaro in bocca. Anche perché non è la prima volta che con i numeri si è fatto tutto e il contrario di tutto: basti ricordare la cittadinanza onoraria data a perfetti sconosciuti, scelta giustificata non da meriti, ma dai "numeri" in consiglio. Un po’ come dire: “Chi ha il pallottoliere, vince”. Ma si sa, il potere è una brutta bestia. E quando lo si conquista più per strategia che per convinzione popolare, spesso diventa un ring dove si combatte per far fuori gli alleati prima ancora degli avversari. Ai cittadini, però, resta la speranza – e il diritto – di pretendere rispetto, sobrietà e visione. Perché dopo il comizio, dopo i sassolini e dopo le invettive, c’è ancora una comunità che aspetta risposte.

Sa.M.