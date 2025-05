Nascondeva 3,5 chili di droga nel garage dello zio: arrestato a Catania

Ha trasformato il garage avuto in prestito dallo zio della sua fidanzata come base logistica per nascondere 3,5 chili di droga, tra marijuana e hashish. L'idea èstata di un 27enne, originario di Acireale, uscito dal carcere pochi mesi fa, che è stato arrestato dalla polizia a Catania pers paccio di sostanze stupefacenti. A scoprire i 2,5 chilogrammi di marijuana e quasi un chilo di hashish sono statiagenti della squadra cinofili della Questura durante un'attività di controllo svolta nel quartiere Cappuccini. A portare al sequestro della sostanza stupefacente è stato il fiuto dei cani antidroga Maui e Ares che, vicino all'ex ospedale Ferrarotto, ha condotto la polizia nell'area garage di un palazzo, fermandosi davanti a un box. Il proprietario ha spiegato agli agenti delle Volanti che il garage era in uso alla nipote e al suo fidanzato. Il 27enne ha ammesso di essere l'effettivo utilizzatore del box al cui interno c'era un grosso borsone con 2,5 chili dimarijuana e quasi un chilo di hashish, suddiviso in nove tavolette avvolte nel cellophane. Tutta la droga è stata sequestrata e l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.