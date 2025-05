MoonX: il motore di trading on-chain di BYDFi - un biglietto da CEX a DEX

Mentre gli exchange centralizzati e il trading on-chain si avvicinano sempre di più all'integrazione, la piattaforma globale di trading di criptovalute BYDFi ha lanciato ufficialmente MoonX , un nuovo e potente motore di trading on-chain. Posizionato come un "biglietto d'ingresso al mondo DEX" per gli utenti CEX, MoonX semplifica l'accesso alla DeFi e segna l'inizio della strategia a doppio motore di BYDFi.

CEX vs. DEX: dalla competizione all'integrazione

Con la crescente popolarità di meme coin, airdrop e token in fase iniziale, i mercati on-chain sono diventati un'arena in forte crescita per gli utenti di criptovalute. Tuttavia, la configurazione del wallet, le commissioni del gas e le operazioni cross-chain rimangono ostacoli per gli utenti CEX mainstream.

Allo stesso tempo, i CEX sono sempre più limitati nell'acquisizione di asset in fase iniziale o a coda lunga. Il settore sta chiaramente cambiando: CEX e DEX non sono più silos separati, ma stanno diventando sistemi complementari. MoonX è la risposta di BYDFi a questa evoluzione.

MoonX: la porta d'accesso al trading on-chain

MoonX non è un altro exchange o un altro portafoglio; è un punto di ingresso leggero per il trading su Web3. Mantiene la sicurezza e la familiarità utente dei CEX, liberando al contempo la diversità degli asset e il potenziale della DeFi.

Ad esempio: un utente scopre una moneta meme di tendenza sui social media e desidera copiare un'operazione di whale trading. Tradizionalmente, ciò comporterebbe il cambio di wallet, l'acquisizione di gas, la copia degli indirizzi dei contratti e la navigazione di diverse interfacce DEX. Con MoonX, non è necessario configurare alcun wallet, nessuna commissione sul gas, nessun cambio di catena: basta un account BYDFi e un solo tocco per eseguire l'operazione.

MoonX offre un'esperienza utente di livello Web2 su misura per un mondo Web3:

Accesso a oltre 500.000 monete meme

Aggrega la liquidità da più piattaforme come Pump.fun , Raydium, PancakeSwap e altre.

Attualmente supporta Solana e BNB Chain , con l'intenzione di espandersi ad altre importanti blockchain.

Intelligenza di trading integrata

Integra strategie intelligenti e copy trading intelligente .

Esecuzione a livello di millisecondi, ottimizzata per i Degen Trader ad alta frequenza.

Infrastruttura on-chain che mette al primo posto la sicurezza

La custodia ibrida garantisce che gli utenti non gestiscano le chiavi private ma mantengano comunque il controllo delle risorse.

Realizzato in collaborazione con Safeheron utilizzando MPC + TEE per una protezione di livello istituzionale.

Integrato con GoPlus per la scansione dei rischi contrattuali e gli avvisi in tempo reale.

BYDFi: Entrando nell'era del doppio motore

MoonX è più di un semplice aggiornamento di prodotto: è l'inizio dell'architettura a doppio motore CEX + DEX di BYDFi. Gli utenti possono ora gestire asset centralizzati e on-chain all'interno di un unico framework di account unificato.

Combinando liquidità, strumenti strategici e sicurezza avanzata, MoonX va oltre la semplice ricerca di trend. Sta gettando le basi per il trading di asset long-tail in fase iniziale con un'efficienza on-chain ottimizzata.

Michael, co-fondatore di BYDFi, ha dichiarato:

"MoonX è più di una nuova funzionalità: potrebbe dare forma a un nuovo standard: un sistema di onboarding Web3 scalabile che inizia con un front-end CEX e funziona su un back-end DEX, progettato per un flusso di risorse senza attriti."

Ha aggiunto:

MoonX unisce il meglio di entrambi i mondi – le prestazioni di CEX e la libertà di DEX – in modo che chiunque possa partecipare a un trading on-chain intelligente. Web3 non dovrebbe essere un'esclusiva per gli esperti. Dovrebbe essere un livello finanziario aperto a tutti.

Informazioni su BYDFi

Fondata nel 2020, BYDFi serve oltre 1.000.000 di utenti in oltre 190 paesi. La sua gamma di prodotti include trading spot , derivati , copy trading e ora anche trading on-chain tramite MoonX .

Nel 2023, BYDFi è stata riconosciuta da Forbes come uno dei 10 migliori exchange di criptovalute al mondo. Nel 2025, ha stretto una partnership con Ledger per lanciare un portafoglio hardware in co-branding, rafforzando la custodia autonoma degli utenti e la sicurezza dei propri asset.

BYDFi si impegna a offrire agli utenti un'esperienza di trading di criptovalute di livello mondiale. COSTRUISCI la finanza dei tuoi sogni.

