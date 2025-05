Certamen Peloritanum, studenti premiati a Messina

Giovani latinisti crescono. Ieri,al liceo Maurolico di Messina, la premiazione della XXXV edizione del Certamen Peloritanum, una delle gare di Latino più antiche della Sicilia. Il primo premio categoria seniores è andato a Marta Alberto del liceo classico Enrico Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, che quest'anno si è aggiudicata anche il prestigioso Certamen Ciceronianum di Arpino. Primo premio categoria juniores a Giovanni Lentini, allievo della 3° F delnliceo classico Garibaldi di Palermo. La cerimonia di premiazionesi è svolta alla presenza del presidente dell'associazione italiana di Cultura classica, Renzo Tosi. Giovanni Lentini, 16anni, nonostante abbia ancora due anni di scuola davanti a sé, ha la certezza di proseguire gli studi all'Università in Lettere classiche, "per me gli studi più affascinanti che esistano, utili per lavorare in qualsiasi ambito, a dispetto di quanto a volte si creda".