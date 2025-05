Occultava coca e crack in ovetti di plastica, bloccato a Monreale

I carabinieri della stazione di Monreale, con i militari del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e l'aiuto del cane antidroga Aaron, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 63enne che era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Investigatori durante una perquisizione nella sua abitazione, protetta da un impianto di videosorveglianza e da alcuni cani, hanno trovato dei contenitori in plastica utilizzati per le sorprese ovetti di cioccolata che contenevano 61 grammi di cocaina e otto di crack. Sequestrati anche 1.300 euro in contanti ritenuti provento della vendita di droga. Il gip di Palermo ha convalidato l'arresto, applicando all'indagato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.