Palermo, detenuto 43enne si impicca al 'Pagliarelli'

Un detenuto di 43 anni si è suicidato nel carcere Pagliarelli a Palermo. Si è tolto la vita ,impiccandosi mentre si trovava nel reparto riservato protettoa chi ha problemi di tossicodipendenza. Gli agenti hanno tentato di rianimarlo ma i soccorsi si sono rivelat iinutili. Il detenuto, che si trovava al Pagliarelli per reati legati aspaccio di droga e rapina, sarebbe uscito dal carcere tra un anno. L'equipe che lo seguiva aveva preso contatti con una comunità e non appena si fosse liberato un posto sarebbe uscito dal carcere. "Il tragico evento - commenta Gioacchino Veneziano della Uilpapolizia penitenziaria Sicilia - si aggiunge alla lunga lista dei suicidi in carcere. Un suicidio legato all'annoso problema della carenza di personale che erroneamente ricade sulle spalle della polizia penitenziaria".