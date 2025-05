Pm di Catania appella altra assoluzione del collegio salva prof

Dopo quella del professore universitario che ha 'appoggiato i palmi al seno, ma senza pressione particolare delle mani' a una studentessa la Procura di Catania appellerà un'altra assoluzione dello stesso Tribunale etneo nei confronti di un militare accusato violenza sessuale, maltrattamenti, stalking e lesioni.

L'accusa aveva chiesto la condanna a nove anni di reclusione In oltre 60 pagine di motivazioni, depositate lo scorso mese di aprile mentre il dispositivo è stato emesso a gennaio, è ripercorsa la vicenda giudiziaria in cui si ipotizzano rischi di aborto, la coppia ha avuto un bambino, insulti e reiterati episodi di violenza.

Il Tribunale però ha ritenuto che «il corredo probatorio acquisito» non ha offerto «una plastica rappresentazione della sistematica sopraffazione da parte dell'imputato nei confronti della sua ex».

L'attendibilità della donna è stata messa in dubbio per il ritardo nel denunciare il padre di suo figlio. Per un episodio del dicembre 2017 non è stata ritenuta sufficiente la produzione della foto che mostra il labbro arrossato, l'occhio gonfio e l'ematoma al braccio e la testimonianza della madre. Il Tribunale si chiede inoltre come mai nel 2018, quando in casa arriva un carabiniere che attesta nel verbale gli arrossamenti al braccio della donna, quest'ultima non gli abbia raccontato gli abusi del passato che sarebbero rientrati nel cosiddetto Codice rosso, in vigore dal 2019.

Agli atti del processo, ricostruisce ancora La Sicilia, c'è un certificato medico del pronto soccorso del 5 marzo 2018, con dieci giorni di prognosi per la donna per un trauma addominale con tentativo di strangolamento ed ematomi diffusi alle braccia e al collo. Il figlio maggiore della vittima (avuto da un'altra relazione) ha raccontato di aver sentito urlare la madre. Il Tribunale mette in dubbio le grida prendendo spunto dalle dichiarazioni della vittima: «Ero diventata afona». E i giudici sollevano un'altra criticità nella ricostruzione: «Non si può escludere che si sia trattato di uno scontro reciproco» e non si può individuare «chi abbia attaccato e chi si sia difeso»