Modica, anche un trattore in Corso Umberto: stavolta in "modalità nozze"

Il Corso Umberto di Modica "spettatore" del transito di mezzi pesanti, in qualche caso anche TIR. Se oltre ai camion, il cui transito è vietato, si aggiungono anche i trattori, in "modalità matrimonio" la situazione diventa davvero insostenibile. E' quello che è successo stamattina in occasione di un matrimonio con un trattore tirato a lucido per ospitare gli sposi. Quasi una novità che si aggiunge al fatto che il Corso, in qualsiasi ora del giorno e della notte, è "spettatore" di vere e proprie evoluzioni di ciclomotori e moto da cross che sfrecciano, impuniti, ad alta velocità mettendo in pericolo l'incolumità dei pedoni. Crediamo che bisogna trovare al più presto una soluzione per ridare tranquillità al centro storico e alle comitive di turisti, sempre più numerosi. E la conclamata carenza di organico della Polizia locale non può diventare un pericoloso alibi per dare campo libero a fracassoni, automobilisti indisciplinati e trattori in "modalità matrimonio" con maxi ingorgo!