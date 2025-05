Modica, scontro fra auto e scooter in via Loreto: 18enne in Rianimazione

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito a causa di un incidente stradale verificatosi questa mattina in via Loreto, a Modica Alta. Per cause da accertare il giovane, a bordo di un ciclomotore, si è scontrato con un'auto. La peggio è toccata al ragazzo che è stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica. E' stato operato e le sue condizioni sono stabili. indagini per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.