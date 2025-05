Un incendio è divampato su un terreno privato adiacente la Strada Statale 114, nella zona "Torero" a Catania. Le fiamme hanno coinvolto alcuni container e mezzi pesanti. Sul posto sono intervenute due squadre con quattro autobotti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, che procederanno alla messa in sicurezza dell'area. Indagini sono in corso per accertare le cause dell'incendio.