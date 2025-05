Furto con spaccata a Palermo: ladri in una farmacia

I ladri con un'auto hanno sfondato, la vetrina di una farmacia in via Besio al Cep a Palermo. Sono andati in frantumi gli scaffali. Le indagini sono condotte dai carabinieri.I malviventi hanno utilizzato un'auto rubata come ariete per sfondare l'ingresso principale. Una volta dentro, però, si sono accontentati di appena cinquanta euro in contanti, lasciando sul posto farmaci, cosmetici e altri articoli. La titolare stima almeno 6-7 mila euro per riparare saracinesca e vetrine. Le immagini di videosorveglianza della zona sono state acquisite dai carabinieri che stanno cercando di identificare i responsabili della spaccata.