Pasticcere ucciso a Catania a coltellate da un parcheggiatore abusivo

Tragedia questo pomeriggio in piazza Mancini Battaglia, nel borgo marinaro di Ognina a Catania. Il dipendente di una nota pasticceria sita nella piazza, Santo Re, 30 anni, è stato accoltellato da un parcheggiatore abusivo di origine straniera ed è morto poco dopo il suo seppur tempestivo trasferimento nel vicino ospedale Cannizzaro per via delle ferite a tronco, addome e braccia. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno immediatamente bloccato e arrestato. Gli agenti sono ancora sul posto, mentre la pasticceria, secondo quanto riferito a noi, sarà costretta a effettuare un chiusura anticipata. Il movente è ancora in fase di accertamento.