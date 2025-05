Ponte Stretto, Salvini: "Ambizione" è che si faccia

"Polemiche sul Ponte sullo Stretto di Messina? Sono anni che le subisco le polemiche. Sono stato due giorni in Calabria e Sicilia, ho incontrato tante persone ed erano tutte entusiaste. L'obiettivo, lo ribadisco, è partire con i lavori per il ponte sullo Stretto entro l'estate 2025. Capisco lo scetticismo a Messina e Reggio di chi da un secolo si sente dire che partono i lavori, io ho l'ambizione di farlo perchè sono testone e piu' fortunato senza aver tolto i soldi alle Province".

Lo ha detto il leader della Lega, vicepremier e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, incontrando oggi a Firenze i giornalisti, insieme al vicesegretario del partito Roberto Vannacci.